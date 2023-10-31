Galatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim Kararsız

1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euroluk satın alma maddesiyle takıma katılan 26 yaşındaki sol bekin zorunlu maddesinin devreye girmesine 4 maç kaldı.

Artık Gözden Düştü

Bayern Münih maçında formayı Kazımcan'a kaptıran Angelino ismine artık taraftarlar da pek hoş gözle bakmıyor. Alman basınından Ligablatt'ın haberinde Angelino'nun durumuyla ilgili şunlar yazıldı.

Yönetim Endişeli

"Yönetim tereddüt içinde. 1.5 milyon euro ödediler, 6 milyon euro daha ödeyecekler. Büyük umutlarla alındı ama daha zayıf bir rakip olan Karataş'ı geçemedi. Ama Galatasaray transferden kaçmak için de oyuncuyu kulübeye göndermeyi düşünmeyebilir, ihtiyaç var. Galatasaray gerçek bir ikilemle karşı karşıya."