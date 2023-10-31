Galatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim Kararsız

Galatasaray'a sezon başında Red Bull Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen Angelino, yarım sezonda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.Yönetim oyuncuyu gönderme konusunda kararsız.

Galatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim Kararsız
Galatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim Kararsız
Editör: Nihat Çarboğa

1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euroluk satın alma maddesiyle takıma katılan 26 yaşındaki sol bekin zorunlu maddesinin devreye girmesine 4 maç kaldı.

Artık Gözden Düştü

Bayern Münih maçında formayı Kazımcan'a kaptıran Angelino ismine artık taraftarlar da pek hoş gözle bakmıyor. Alman basınından Ligablatt'ın haberinde Angelino'nun durumuyla ilgili şunlar yazıldı.

Galatasaray'da Angelino İkilemi! Yönetim Kararsız - Resim : 1

Yönetim Endişeli

"Yönetim tereddüt içinde. 1.5 milyon euro ödediler, 6 milyon euro daha ödeyecekler. Büyük umutlarla alındı ama daha zayıf bir rakip olan Karataş'ı geçemedi. Ama Galatasaray transferden kaçmak için de oyuncuyu kulübeye göndermeyi düşünmeyebilir, ihtiyaç var. Galatasaray gerçek bir ikilemle karşı karşıya."

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# Galatasaray # Angelino
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