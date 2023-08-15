Galatasaray'da Sergio Ramos ısrarı sürüyor! İşte sarı-kırmızılıların oyuncuya teklifi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatsaray sıradaki hamleyi savunmaya yapmayı planlıyor.Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılacak olmasıyla birlike elde edilecek gelirle dünyaca ünlü yıldız olan Sergio Ramos'u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY'IN SERGİO RAMOS ISRARI SÜRÜYOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde kadrosuna dünyaca ünlü bir stoper transfer etmeyi düşünüyordu. Uzun süredir gündemde olan İspanyol efsane Sergio Ramos ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

REAL MADRID EFSANESİ

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY RAMOS'LA GÖRÜŞTÜ

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın paylaştığı özel bilgiye göre; Galatasaray Victor Nelsson'un satışından bağımsız mutlaka tecrübeli ve Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek bir stoper transferi düşünüyor. Sergio Ramos ismi 1 ay önce Galatasaray'ın gündemine geldi. İspanyol efsane ile görüşme yapan sarı-kırmızılı yöneticilere Ramos "Arabistan'dan önemli bir teklif bekliyorum. Eğer o teklif gelmezse Galatasaray'a gelebilirim" cevabı vermişti.

SON DAKİKA GELİŞMESİ YAŞANDI

Sergio Ramos'u isteyen kulüp Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli dün gece geç saatlerde milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Sergio Ramos'un Al-Ahli planı suya düştü. 37 yaşındaki tercübeli oyuncu eğer başka bir Arabistan kulübünden teklif almazsa Galatasaray'ın teklifini kabul etme ihtimali yüksek. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray taraftarı büyük heyecan yaşadı...

5.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Galatasaray tarafı İspanyol yıldız'a senelik 5.5 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etti. Sergio Ramos'un vereceği karar merakla bekleniyor.