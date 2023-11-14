Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı!

Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-kırmızılılar, Angelino'nun opsiyonu için de Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı!
Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı!
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Galatasaray yönetimi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kadrosunu sağ ve sol bek mevkisini sağlama almak için hamleler yapıyor.

Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Fransız oyuncunun 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenilemek içim masaya oturacak Cimbom, yıldız ismin yeni ücretini de 1.5 milyon euro'nun üzerinde belirledi.

Galatasaray'dan Boey ve Angelino Harekatı! - Resim : 1

Sezon başı Leipzig'den kiralanan Angelino'nun ise opsiyonu için Alman ekibiyle görüşme gerçekleştirecek. İspanyol sol bekin 3 maç daha forma giymesi halinde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek.

Bu sezon Galatasaray'la 22 maça çıkan Boey 1 gol, 16 maça çıkan Angelino ise 1 asist katkısı verdi.

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# Galatasaray # Sacha Boey # Angelino
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