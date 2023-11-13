Trabzonspor'da Transfer Kararı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın dokunuşları sonuç vermeye başladı. Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen ve Trabzonspor'da ikinci dönemini yaşayan başarılı teknik adam yine önceliği savunma güvenliğine verdi. Ki Bjelica döneminde 1,37 olan (8 maçta 11 gol) maç başı gol yeme oranı şu anda 0,75'e (4 maçta 3 gol) indi. Bu da tabelaya puan olarak yansırken takım üzerinde de öz güveni artırdı.

Transfer Yapılacak

Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında çok geriye düşen bordo mavililer, Abdullah Avcı ile bir ara 16'ya kadar çıkan farkı kısmen de olsa kapattı. Yeni hoca ile son dört maçta 10 puan alındı ve bu kaybolan umutların yeniden yeşermesini sağladı. Devre arasında da yönetimin söz verdiği gibi takıma önemli takviyeler yapılacak.