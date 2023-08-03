Galatasaray'dan orta sahaya 3 yıldız adayı! İşte o isimler

Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-Kırmızılılar, hedefindeki isimler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GÖZLER 8 NUMARADA

Kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeye devam eden Galatasaray, 8 numaraya da büyük bir isim transfer etmeye kararlı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir devam eden Fred temaslarının ardından, listenin tepesindeki diğer oyuncular için de girişimlerini hızlandırdı.

3 DEV ADAY

Kulübe yakın kaynaklara göre Galatasaray, kısa süre içerisinde Ndombele, Paredes veya Fred’den birini renklerine bağlayacak. Sarı-Kırmızılı yönetim, hem bu üç oyuncuyla hem de kulüpleriyle pazarlıklara devam ediyor. Maliyet ve performans açısından en uygun olan orta sahanın, vakit kaybetmeden İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

TİMUR BİZZAT MASADA

Manchester United’ın Brezilyalı orta sahası Fred’le el sıkışan Galatasaray, bir süredir Manchester United’la da pazarlıklara devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye giden Erden Timur, bu operasyonu bizzat bitirmeye çalıştı. Her ne kadar şu ana dek imzalar atılmasa da sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Timur’un İngiltere’deki bir diğer durağı ise Tottenham Kulübü’ydü. Masada ise daha önce de gündeme gelen Ndombele transferi vardı.

DAHA KISA VADELİ

Sarı-Kırmızılı kulübün son olarak Tottenham’a vadelerle 8 milyon Euro’luk bonservis önerdiği öğrenildi. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun Galatasaray’a yeşil ışık yakması, bu süreçteki en büyük avantaj.

Son teklifi kabul etmeyen, ancak kapıyı da açık bırakan İngiliz kulübüne yeni bir öneri yapılacağı da gelen haberler arasında. Bu teklifin 10 milyon Euro bandında ve daha kısa vadeli olması düşünülüyor.

ICARDI İMZALAYINCA...

Gündemdeki bir diğer önemli isim kuşkusuz Leandro Paredes. Galatasaray’ın daha sezon bitmeden görüşmelere başladığı Arjantinli yıldızın transferi için PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar bir süredir 29 yaşındaki futbolcunun kararını bekliyordu. Vatandaşı Icardi’nin imzasının ardından artık Paredes’in de Galatasaray’a olumlu bir cevap vermesi bekleniyor.