Beşiktaş'tan Arsenal'in kanat oyuncusu olan Nicolas Pepe bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal gözünü Arsenal’in Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe’ye dikti. Nathan Redmond’un boşluğunu doldurmak için uzun süredir arayış içinde olan siyah-beyazlıların, Arsenal’den ayrılmak isteyen Pepe’ye teklif yaptığı belirlendi.

Nicolas Pepe 2019’da tam 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille’den Arsenal’e transfer olmuştu. İngiliz ekibinde 3 sezon forma giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon kiralık olarak Nice forması giydi.

BEŞİKTAŞ'TAN NİCOLAS PEPE BOMBASI

Arsenal’le 1 yıl sözleşmesi kalan Pepe’nin İngiliz ekibinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Başarılı sağ kanat oyuncusunun ayrılık için kırmızı-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Pepe’nin 2024’te bitecek sözleşmesini feshederek, kısa süre içinde Arsenal’le tüm bağlarını koparabileceği belirtildi.

Pepe ile Arsenal arasındaki görüşmeleri yakından takip eden Beşiktaş’ın Fildişi Sahilli yıldıza teklifte bulunduğu aktarıldı. Başarılı futbolcunun, siyah-beyazlıların teklifine sıcak yaklaştığı, ancak net bir cevap vermediği vurgulandı. Birçok kulübün listesinde yer alan dünyaca ünlü oyuncunun, Arsenal’le yollarını ayırdıktan sonra kararını vereceği belirtildi.

Diğer yandan Beşiktaş’ın Atletico Madrid’de forma giyen Yannick Carrasco ve MLS ekibi Toronto’da top koşturan Federico Bernardeschi ile de yakından ilgilendiği bildirildi. Siyah-beyazlıların bu oyuncular için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.

NİCOLAS PEPE KİMDİR,KAÇ YAŞINDA ,NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Nicolas Pepe, 29 Mayıs 1995 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Aslan Fildişi Sahilli olan Nicolas Pepe sağ kana pozisyonunda görev yapıyor.

Nicolas Pepe, profesyonel Futbol kariyerine ilk olarak 2013 yılında Angers II kulübünde başladı. 2015 yılında Angers kulübü ile sözleşme imzalayan Nicolas Pepe, 2017 yılında Lille takımına Transfer oldu. Bu dönemde sergilediği performans ile bir çok kulübün dikkatini çekti.

1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal ile 80 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu onu, Arsenal tarihinin rekor transferi ve en pahalı Afrikalı futbolcusu yaptı.

Nicolas Pepe, 2016 yılından bu yana toplamda 35 kez giydiği Fildişi Sahili forması altında 9 gol atma başarısı sergiledi.

NİCOLAS PEPE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2013-2015 Angers II

2013-2017 Angers

2015-2016 Orléans (kiralık)

2017-2019 Lille

2019 Arsenal

2022 Nice (kiralık)