Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçının Türkiye alınması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'dan Süper Kupa Açıklaması!

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

- Bugün Kasım ayı divan toplantısını yaptık. Bu toplantının birçok gündemi vardı. Gündem maddelerinden bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması konusunda talepler vardı. Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü; kupanın Türkiye'de oynanması, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'de oynanmasının daha güzel olacağı hatta herkesin ifade ettiği bir şey var. Süper Kupa, Türkiye'de oynansın eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan kupayı Cumhurbaşkanımızın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı. Divan görüşü olarak da zaten bunu deklare edecekler.

"Süper Kupa Türkiye'de Oynansın"

Dursun Özbek'in bu açıklamasının ardından Galatasaray Divan Kurulu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanmasını istedi.

Divan kurulunun oy birliğiyle yayınlanmasına karar verilen metinde şu ifadelere yer verildi:

- Ülkemizi sporda ileri götürmek üzere yola çıkan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının takipçileri olarak, 100 yılın kupasının, 100. yıl 'Cumhuriyet Kupası' olarak, ecdadımızın kanıyla, canıyla, fikri ve irfanıyla kazandığı ve koruduğu Türk vatanında oynanmasını istiyoruz. Atatürk'ün evlatları olan Türk gençliğinin, karşılaşmayı sahip oldukları topraklarda izlemesi ve bu hissiyatı hangi takım taraftarı olursa olsun millet bilinciyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yaşaması arzumuzdur. Stat kapasitesinin belirli bir kısmının, vatan uğruna şehit olanların yakınlarına, gazilere, son büyük depremde mağdur olan bölge halkı temsilcilerine, özveri ile çalışarak pandemide ve her afette cansiperane hizmet veren tabiplerimize, hemşire ve yardımcı personele, eczacı, veteriner ve diş hekimlerine, Türkiye'nin ağır emekçileri; madenci, itfaiyeci ve öğretmenlere, olimpiyatlarda madalya kazanmış veya dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almış milli sporcularımıza, milli birlik ve beraberliğin anayasal teminatı olan Cumhurbaşkanlığı makamı yetkisinde dağıtılmasını öneriyoruz.