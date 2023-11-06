Suudi Arabistan'ın Yeni Yolcusu Muhammed Salah! 175 Milyon Euro Bonservis Bedeli

Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve birkaç sezon önceki formundan oldukça uzak olan Liverpool, sezon sonu Salah ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Suudi Arabistan'dan Salah için ilginç iddialar ortaya atıldı.Ayrıca Salah'ın da bu maaş teklifine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Suudi Arabistan'ın Yeni Yolcusu Muhammed Salah! 175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
Suudi Arabistan'ın Yeni Yolcusu Muhammed Salah! 175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
Editör: Nihat Çarboğa
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için ayrılık çanları çalıyor.

"SALAH İLE ANLAŞTILAR" İDDİASI

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nin güçlü bir kulübü, Salah ile prensip anlaşmasına vardı.

Suudi Arabistan'ın Yeni Yolcusu Muhammed Salah! 175 Milyon Euro Bonservis Bedeli - Resim : 1

LIVERPOOL'A 175 MİLYON!

Haberde, Liverpool'un bu transferden yaklaşık 175 milyon euro kazanacağı belirtilirken, Muhammed Salah'ın kendisine yapılan dev maaş teklifi sonrası ikna olduğu aktarıldı. İlk etapta Salah'ı Ocak ayında satmayı kesinlikle düşünmeyen Liverpool'un da artık bu transfere daha sıcak baktığı yazıldı.

Al Ittihad, kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduruyor.

196 GOLÜ VAR!

31 yaşındaki Muhammed Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 320 resmi maçta 196 gol 83 asistlik performans gösterdi.

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