Ankaragücü'nden Lamine Diack Açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ligue 1 kulüplerinden Nantes'a kiralanan Lamine Diack'tan elde edilecek tüm gelirlerin kulübe ait olacağı belirtildi.

Ankaragücü'nden Lamine Diack Açıklaması!
Ankaragücü'nden Lamine Diack Açıklaması!
Editör: Nihat Çarboğa

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Senegalli Lamine Diack'ın geçen yıl 25 Temmuz'da 350 bin avro karşılığında Fenerbahçe'den MKE Ankaragücü'ne transfer olduğu anımsatıldı.

Ankaragücü'nden Lamine Diack Açıklaması!

Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada belirtilen bonservis bedeli haricinde futbolcunun "sonraki satışından pay" gibi şarta bağlı yükümlülük içeren herhangi bir madde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ankaragücü'nden Lamine Diack Açıklaması! - Resim : 1

-İlgili sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiştir. Futbolcumuz kulübümüzde bir sezon geçirdikten sonra 19.07.2023'te Fransa 1. Lig kulüplerinden FC Nantes'a 400 bin avro bedelle geçici olarak transfer edilmiştir. FC Nantes ile yapılan transfer anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu ve futbolcunun sonraki satışlarından pay gibi şarta bağlanmış olan ödemeleri içeren maddeler yer almaktadır. Yukarıda anlatılan ilgililer haricinde profesyonel futbolcumuz Lamine Diack ile ilgili olarak üçüncü şahıs veya kurumlarla herhangi bir anlaşma yapılmamış olup elde edilecek tüm gelirler kulübümüze ait olacaktır. Kulübümüz transferlerini FIFA ve TFF'nin tüm kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Talimatlara aykırı bir durumun gerçekleştiği kanaatinde olan ilgililerin TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Davranış Kuralları' başlıklı 55'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği gibi TFF'ye ihbarda bulunma yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlatırız.

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# MKE Ankaragücü
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