UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in konuğu olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bayern Münih Planı

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.

Kasımpaşa maçında savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Victor Nelsson'u ilk kez birlikte oynatan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'ya sol bekte görev vermişti.

Kasımpaşa karşısında savunma kurgusundan istediği verimi alamayan Okan Buruk'un Bayern maçında savunmanın merkezinde yeniden Sanchez ile Abdülkerim'e şans vereceği iddia edildi. Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'nın da sol bekte oynamaktan mutlu olmadığı öne sürüldü. Almanya'da sol bekte Angelino'ya şans verilecek.

Sarı-kırmızılılarda orta alanda Torreira’nın yanında Kaan Ayhan'ın görev yapması bekleniyor. Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi’ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk’un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu iddia edildi.