Galatasaray'da Okan Buruk'un Bayern Münih Planı

Kasımpaşa maçında Abdulkerim Bardakçı'yı sol bekte oynatıp stoper ikilisinin Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'dan oluşturan Okan Buruk'un savunma kurgusunu değiştireceği öne sürüldü.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bayern Münih Planı
Galatasaray'da Okan Buruk'un Bayern Münih Planı
Editör: Nihat Çarboğa
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in konuğu olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bayern Münih Planı

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.

Kasımpaşa maçında savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Victor Nelsson'u ilk kez birlikte oynatan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'ya sol bekte görev vermişti.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Bayern Münih Planı - Resim : 1

Kasımpaşa karşısında savunma kurgusundan istediği verimi alamayan Okan Buruk'un Bayern maçında savunmanın merkezinde yeniden Sanchez ile Abdülkerim'e şans vereceği iddia edildi. Öte yandan Abdülkerim Bardakcı'nın da sol bekte oynamaktan mutlu olmadığı öne sürüldü. Almanya'da sol bekte Angelino'ya şans verilecek.

Sarı-kırmızılılarda orta alanda Torreira’nın yanında Kaan Ayhan'ın görev yapması bekleniyor. Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi’ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk’un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu iddia edildi.

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# Galatasaray # okan buruk
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