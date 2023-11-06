Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakında Oynayacak

Rayo Vallecan ile 0-0- berabere kaldıkları maçın ardından toplantısında konuşulan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yakında forma giyeceğini söyledi.

Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakında Oynayacak
Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakınnda Oynayacak
Editör: Nihat Çarboğa

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakında Oynayacak

Sakatlığını atlatan Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez maç kadrosunda yer alırken karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Milli futbolcuyla ilgili konuşan Ancelotti, “Son dakikalarda maçın tansiyonu çok yükseldi ve yüksek toplar vardı. Bazen sakin davranmalıyız. Arda yakında oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ilk dakikalarında sakatlık geçiren ancak 90 dakikayı tamamlayan Bellingham'ın durumu hakkında da konuşan Ancelotti, “Bellingham'a yarın test yapılacak, ciddi bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Oyun, tavır ve enerjisiyle iyi oynadı ancak istediğimiz gibi olmadı, sonuç bizi üzdü." dedi.

Carlo Ancelotti: Arda Güler Yakında Oynayacak - Resim : 1

Bu sezon ligde 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle oynayan Real Madrid, bir maçta ilk kez rakibine karşı gol bulamadı. Konuyu değerlendiren İtalyan teknik adam, “Endişelenmeyin. Ortalar açtık, pas oyunları yaptık golü bulmak için her yolu denedik ama bu olabiliyor. Son saniyeye kadar çabaladık.'' şeklinde konuştu.

Oyundan memnun olduğunu söyleyen Ancelotti “Biz oyundan memnunuz sadece sonuçtan memnun değiliz. Kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'nde de puan tablosunda çok iyiyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de işleri iyi devam ettireceğimize inanıyorum.'' dedi

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