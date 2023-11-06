UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev! İşte Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde Yöneteceği Maç

UEFA, bu haftaki oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında Halil Umut Meler'e de görev verdi. Halil Umut Meler Real Madrid-Braga maçında düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev! İşte Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde Yöneteceği Maç
UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev! İşte Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde Yöneteceği Maç
Editör: Nihat Çarboğa

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev!

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev! İşte Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde Yöneteceği Maç - Resim : 1

İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.

# UEFA # uefa şampiyonlar ligi
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