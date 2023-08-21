Galatasaray'ın yeni hedefi: Thomas Partey

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenen ve ligdeki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki Molde maçının hazırlıklarına başlarken,orta sahaya takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yeni hedefi: Thomas Partey
Galatasaray'ın yeni hedefi: Thomas Partey
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenen ve ligdeki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki Molde maçının hazırlıklarına başlarken, transfer için de mesaisine devam ediyor. Olimpiu Morutan'ı 3 milyon Euro karşılığında Ankaragücü'ne gönderen sarı-kırmızılılar, son olarak Chelsea'den Hakim Ziyech'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray, bu hamleler sonrası Londra'dan bir transfer uçağı daha getiriyor.

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LONDRA'DAN BİR UÇAK DAHA

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapacak olan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.

8 numara takviyesi için hazırlanan Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Thomas Partey ile temasta olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni hedefi: Thomas Partey - Resim : 2

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Arsenal forması giyen Ganalı orta saha için sarı-kırmızılılar teklifte bulundu

Atletico Madrid altyapısından çıkan ve 2020'de 50 milyon Euro'ya Arsenal'e geçen 30 yaşındaki oyuncu için G.Saray dışında Juventus ile Suudi Arabistan kulüpleri de masada.

Geçen sezon 40 maçta sahaya çıkan ve 3 gol bulan deneyimli isim, bu sezon ise 2 maçta 90'ar dakika sahada kaldı.

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# arsenal # Galatasaray
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