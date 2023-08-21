Ankaragücü Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ankaragücü Adana Demirspor maçı, ev sahibi ekip için ligdeki ilk 3 puan hedefi olacak. İlk hafta deplasmanda kaybeden Ankaragücü, bu kez kendi evinde galibiyete odaklanacak. Adana ekibi ise lige galibiyetle devam etmeyi hedefliyor. Peki Ankaragücü Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaragücü Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Son Güncelleme:

Ankaragücü Adana Demirspor maçı, iki takımın 37'nci karşılaşması olacak. Adana Demirspor karşısında 15 kez galibiyet elde eden Ankaragücü, 12 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takımın 10 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Ankaragücü Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR

ANKARAGÜCÜ YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Yukatel Adana Demirspor maçı, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ankaragücü-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gikiwicz, Mujakic, Radakovic, Mert, Tolga, Djokanovic, Hanousek, Kitsiou, Efkan, Chatzigiovannis, Sowe

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf, Nani, Ndiaye

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!Spor
# Adana Demirspor # Ankaragücü # süperlig
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
İstanbul'da binada çıkan yangın kaos yarattı: Yangından kurtulmak isterken korkuluklardan düştü
İstanbul'da binada çıkan yangın kaos yarattı: Yangından kurtulmak isterken korkuluklardan düştü
Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor
Nurgül Yeşilçay hayranlarını üzen haber! Hayranları mesaj üstüne mesaj atıyor
Öne Çıkanlar PKK’dan Kaçan Teröristten Şok İtiraflar! Hangi Ülkeler Destek Veriyor? - Ulusal Kanal Haber PKK’dan Kaçan Teröristten Şok İtiraflar! Hangi Ülkeler Destek Veriyor? - Ulusal Kanal Haber Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları