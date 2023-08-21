Ankaragücü Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ankaragücü Adana Demirspor maçı, iki takımın 37'nci karşılaşması olacak. Adana Demirspor karşısında 15 kez galibiyet elde eden Ankaragücü, 12 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takımın 10 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Ankaragücü Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR

ANKARAGÜCÜ YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Yukatel Adana Demirspor maçı, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ankaragücü-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Gikiwicz, Mujakic, Radakovic, Mert, Tolga, Djokanovic, Hanousek, Kitsiou, Efkan, Chatzigiovannis, Sowe

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf, Nani, Ndiaye