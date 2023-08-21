Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!

Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren ve birbirinden önemli yıldızları renklerine bağlayan Fenerbahçe, 11'deki eksik parçalardan birini daha tamamlamak üzere harekete geçiyor.Hedefteki isim bir dönem Galatasaray'la da adı anılan Monaco'nun Fransız yıldızı Youssouf Fofana...

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!
Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!
Editör: Nihat Çarboğa

Teknik direktör İsmail Kartal'dan da onay alındı ve 24 yaşındaki Mali asıllı oyuncu için bu hafta içinde girişimler başlayacak.

12 MİLYON ÖNERİLECEK

Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Youssouf Fofana'yı elinden bedelsiz kaçırmak istemeyen Monaco ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin bu transfer için ayırdığı bütçenin ise 12 milyon euro olduğu belirtildi. Fransız ekibi ise 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı! - Resim : 1

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE OYNADI

24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev almıştı.

47 MAÇA ÇIKTI

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 karşılaşmaya çıkan Fransız orta saha, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti. Youssouf Fofana, bu sezondaki Clermont maçında ise 90 dakika sahada kalmayı başardı.

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