Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, hafta içinde Avrupa’da sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Osijek’i eleyen Şimşekler, play-off turunda ise Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya geliyor.

Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana Demirspor, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti. Mavi Şimşekler play-off turunda Genk'i de saf dışı bırakarak Konferans Ligi'nde gruplarına kalmak istiyor. 

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan Genk - Adana Demirspor maçı Opus Arena'da oynanacak ve TV 8,5 ile Exxen'den canlı izlenebilecek.

Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... - Resim : 1

Adana Demirspor, Genk deplasmanında avantaj peşindeAdana Demirspor, Genk deplasmanında avantaj peşindeSpor
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