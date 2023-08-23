Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, hafta içinde Avrupa’da sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Osijek’i eleyen Şimşekler, play-off turunda ise Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana Demirspor, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti. Mavi Şimşekler play-off turunda Genk'i de saf dışı bırakarak Konferans Ligi'nde gruplarına kalmak istiyor.
GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan Genk - Adana Demirspor maçı Opus Arena'da oynanacak ve TV 8,5 ile Exxen'den canlı izlenebilecek.
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