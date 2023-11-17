Hasan Arat: ''Chelsea ile İşbirliği Yapacağım''

Beşiktaş'ta yaklaşan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Hasan Arat, Antalya'da bulunan kongre üyeleri ile yemekli buluşmada bir araya geldi.

Hasan Arat: ''Chelsea ile İşbirliği Yapacağım''
Hasan Arat: ''Chelsea ile İşbirliği Yapacağım''

Arat, seçildiği takdirde Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile iş birliğine gideceklerini belirterek, "Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım" dedi.

Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, "Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Sandıkların patlaması lazım" ifadelerini kullandı.

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# beşiktaş # chelsea
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