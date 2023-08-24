İddia: Mbappe PSG ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı

Yaz transfer döneminin gündemden düşmeyen dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

İddia: Mbappe PSG ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı
İddia: Mbappe PSG ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı
Editör: Nihat Çarboğa
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Yaz transfer döneminin gündemden düşmeyen dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşme yenilemek için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

İDDİA: MBAPPE PSG İLE SÖZLEŞME UZATMAK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sky Sports'un haberine göre Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu.

İddia: Mbappe PSG ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı - Resim : 1

Haberde mevcut kontratında bulunan opsiyonunun kullanılarak Fransız yıldızın kulübüyle sözleşmesinin 2025'e uzatılabileceği gibi yeni bir sözleşme imzalanma ihtimalinin de masada olduğu belirtildi.

24 yaşındaki süper yıldızın bir dönem Al Ahli ile de adı anılmış, Fransız devindeki sözleşmesinden sonrası için Real Madrid'le anlaştığı iddia edilmişti.

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