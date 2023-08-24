Beşiktaş stat sponsorunu buldu

Beşiktaş, Vodafone'la olan stat sponsorluğu anlaşmasını bu sezon itibarıyla sona erdirmişti. Bu gelişmenin ardından yeni sponsor bulmak için çalışmalarda bulunan yönetim, bu konuda adeta seferber olmuştu.

Beşiktaş stat sponsorunu buldu
Beşiktaş stat sponsorunu buldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Beşiktaş, Vodafone'la olan stat sponsorluğu anlaşmasını bu sezon itibarıyla sona erdirmişti. Bu gelişmenin ardından yeni sponsor bulmak için çalışmalarda bulunan yönetim, bu konuda adeta seferber olmuştu.

SEZONA SPONSORSUZ GİRİLDİ

Başta Rusya'dan Gazprom ve Arap Yarımadası'ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası firmayla görüşmelerde bulunan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş Stadı adını kullanan kulüpte beklenen gelişme sonunda yaşandı.

Beşiktaş stat sponsorunu buldu - Resim : 1

YILLIK 8 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlı yönetimin, stat sponsorluğu konusunda Beko'yla imza aşamasına geldiği bildirildi. Taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu bildirildi.

Anlaşmanın kapsamı ve opsiyon süresi konusunda pazarlıkların devam ettiği, yakın zamanda resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

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# beşiktaş
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