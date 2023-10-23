İngiliz Devinden Galatasaray'a 20 Milyon Euro!

Özellikle Manchester United maçında yaptıklarıyla İngiliz basınında gündem olan Fransız sağ bek için Arsenal hayli ısrarcı.

"Arsenal Geri Döndü"



Haberin devamında şu ifadeler yer alıyor: "Arsenal yetenekli bek Boey'u saflarına katmak için mücadeleye geri döndü. Milan ile rekabete girdikleri anlaşmayı yazdan beri tamamlayamadılar. Söz konusu oyuncu olağanüstü oynuyor. Belirlenen rakam 20 milyon euro. Ocak ayında Arteta'ya hediye vermek istiyorlar. Londra kulübünün taraftarları da futbolcuyu bekliyor."