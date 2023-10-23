Ajax ve Lyon Küme Düşme Potasında!

Milli ara sonrası ligler kaldığı yerden devam ederken hafta sonu oynanan maçların ardından Avrupa'nın iki önemli kulübünün durumu dikkatlerden kaçmadı.

Hollanda devi Ajax ve Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon, 9 haftanın geride kaldığı liglerinde küme düşme hattında bulunuyorlar.

Ajax'tan Tarihin En Kötü Başlangıcı

Hollanda devi Ajax tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşıyor. Son olarak ligin zayıf ekiplerinden Utrecht'e deplasmanda 4-3 yenilen Amsterdam temsilcisi ligde üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı.

12 Ağustos'ta ligin açılış haftasında Heracles'i 4-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar o günden beri kazanamıyor. Bir maçı yarıda kalan, bir maç da eksiği bulunan Ajax 7 maç sonunda topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Gelecek hafta ezeli rakibi PSV Eindhoven'a konuk olacak Maurice Steijn'in öğrencileri yoluna kayıpsız devam eden rakipleri karşısında şans arayacak. Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Ajax turnuvada şu ana kadar çıktığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Lyon'un Galibiyeti Yok

Son yıllarda eski ihtişamlı günlerini aratan Lyon da Ajax gibi sezona kötü bir başlangıç yaptı. Sezon başında alınan kötü sonuçların ardından Laurent Blanc ile yollarını ayırıp Fabio Grosso'yu göreve getiren Fransız kulübü Ligue 1'de dibe demir attı.

Ligde oynadığı 9 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Lyon, son hafta evinde yaşadığı 2-1'lik Clermont yenilgisinin ardından sıralamada bu rakibinin de gerisine düşerek lig sonunculuğuna geriledi.

Şu ana kadar çıktığı 9 maçtan 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan Lyon gelecek hafta Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Marsilya'ya konuk olacak.

2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya kadrosunun önemli isimlerinden olan iki dost, Fransa'da teknik direktör olarak kozlarını paylaşacak.