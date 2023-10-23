Okan Buruk'tan İcardi Açıklaması!

Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan Okan Buruk, "Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumunu gözden geçirebiliriz. İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu de değerlendireceğiz. Aynı sorunu yaşayıp oynayan oyuncular var. Burada kişiden kişiye değişir. Icardi hep özverili olmuştur ve gereken fedakarlığı yapar" diye konuştu.

Yedek Forvet Barış Alper

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un dev maçta değişik bir 11 ile yer alabileceği de iddia edildi.

Okan Buruk, sol bekte Angelino’nun derbi performansından memnun kalmadı. İspanyol futbolcunun yerine stoper Abdülkerim’in beke çekilip Beşiktaş derbisinin son bölümünde olduğu gibi Kaan Ayhan’ın stopere kaydırılmasının planlandığı, Kerem Demirbay’ın orta alanda Torreira’nın partneri olacağı öne sürüldü.

Okan Buruk’un galip gelmelerine ve birçok pozisyona girmelerine rağmen, oyundan çok memnun kalmadığı, bu nedenle Icardi’nin sakatlık durumuna göre bir değişiklik içine girebileceği ifade edildi.

Galatasaray’a geldiğinden bu yana müthiş işler yapan Arjantinli futbolcunun oynaması için şartların zorlanacağı ama yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz’ın değerlendirileceği belirtildi.