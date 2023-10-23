Beşiktaş'ta Gündem Seçim! Seçim Tarihi Belli Oldu Mu?

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligde bir darbe daha alan Beşiktaş'ta camianın en önemli gündem maddesi seçim...

5 Ekim'deki Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlı yönetim, aradan geçen sürede sandık takvimini açıklamadı.

Yaşanan bu belirsizlik, artık ortadan kalkıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün 14.00'te yönetim kurulu üyelerinin tam katılımıyla kulüpte bir toplantı yapacak.

Çebi'nin bu toplantıda aday olmayacağını söylemesi ve seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

Derbiyi İzlemeye Gitmedi

Başkanlık koltuğuna 21 Ekim 2019'da oturan Çebi'nin, 4 yıllık süreci artık noktalamayı düşündüğü ve seçime girmeyi düşünmediği kaydedildi.

Galatasaray derbisinde de tribünde olmayan Başkan Çebi'nin kulübü seçime götüreceği tarihin 26 Kasım Pazar olması bekleniyor.

Kocadağ Kararlı, Yamantürk Bekliyor

Siyah-beyazlılarda adaylığını uzun süre önce duyuran Hasan Arat dışında, mevcut yönetimde asbaşkanlık görevi yürüten Emre Kocadağ'ın, Çebi'nin olmayacağı seçime adaylığını koyması bekleniyor.

Kocadağ'ın, Çebi'nin kararını yönetimine aktarmasıyla birlikte liste görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi.

Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık düşüncesi olduğu ancak henüz net kararını vermediği gelen haberler arasında.