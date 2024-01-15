İsrailli futbolcu Jehezkel gözaltına alındı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketle tepki çekmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı Jehezkel, gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Jehezkel, serbest bırakıldı.

İsrailli futbolcu Jehezkel gözaltına alındı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Antalyaspor'un golünü atan Sagiv Jehezkel'in golden sonra yaptığı hareket tartışma konusu oldu.

Yaşanan gelişmelerle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama gelmişti. Bakan Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen İsrailli futbolcu, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ANTALYASPOR JEHEZKEL İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sagiv Jehezkel # antalyaspor # israil # gözaltı
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