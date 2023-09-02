Konferans Ligi grup fikstürleri belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü

Konferans Ligi grupları dün 15.30'da başlayan kuralarla belli olmuştu.Grup kuralarının ardından herkesin merakla beklediği temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürleri belli oldu.

FENERBAHÇE İLK HAFTA EVİNDE, BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.

İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:

21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş

5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano

26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş

9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt

30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge

14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.