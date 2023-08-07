Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu!
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz olan Fenerbahçe,Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.İşte detaylar!
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz olan Fenerbahçe,Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu.
Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı.
Adana Demirspor Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olympiakos (Yunanistan)- Genk (Belçika) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Mavi Şimşekler ilk maçı deplasmanda oynayacak.Rövanşı ise Adana Yeni Stadyumu'nda oynayacak.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris (Yunanistan) -Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente (Hollanda) -Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını sahasında oynayacak.
Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta yapılacak