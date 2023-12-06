Danimarka basınında yer alan haberde, Galatasaraylı taraftarların Kopenhag deplasmanında kendilerine ayrılan alan dışında da bilet bulmaya çalıştıkları belirtildi.

Kopenhag'da Galatasaray Uyarısı!

Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, yaptığı açıklamada biletler konusunda çok dikkatli davrandıklarını söyledi.

Mortensen, "Elbette bu maça büyük bir ilgi var biz de bu mücadelenin öneminin farkındayız. Galatasaray'la daha önce karşılaştık dolayısıyla ne beklememiz gerektiği konusunda da bir fikrimiz var." şeklinde konuştu.

Tribünlerde taraftarların aynı bölümde yer almasını önlemek için Galatasaray taraftarlarının D tribünü dışında hiçbir yere alınmayacağını söyleyen Mortensen, "Tam olarak ne yapacağımızı söylemem ama Galatasaray taraftarlarını deplasman bölümü dışında bir bölüme sokmamaya ekstra odaklanacağız. Biz bu konuda önlemlerimizi alıyoruz" sözlerini kullandı.

Mortensen, ayrıca "Deplasman bölümüne bilet satmak isteyen çok sayıda kişi var. Ancak bunun için henüz bilet kesilmediğini dolayısıyla bunların sahte olduğunu açıkladık" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Danimarka basınında yer alan haberde, Kopenhag ve Galatasaraylı taraftarların karışmasını önlemek amacıyla taraftarların giyim ve davranış tarzlarına da dikkat edileceği belirtildi. Galatasaray taraftarlarına giyim ve davranış olarak benzeyen taraftarların, kendi alanları dışında yer almaları halinde stadyumdan ihraç edilecekleri ifade edildi.

Kopenhag ile Galatasaray, 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.