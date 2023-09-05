Kylian Mbappe, PSG'deki 100 milyon euroluk bonuslardan vazgeçti

Fransız basınına göre Kylian Mbappe Paris Saint Germain'deki son sezonunu geçiriyor.Sezon sonunda ayrılığı beklenen oyuncuyla kulüp arasında bonusların iptali için anlaşma yapıldı. Mbappe bu bonuslardan vazgeçerek PSG yönetimine aynı zamanda oynadığı kulübe büyük bir jest yaptI.İşte detaylar...

Kylian Mbappe, PSG'deki 100 milyon euroluk bonuslardan vazgeçti
Kylian Mbappe, PSG'deki 100 milyon euroluk bonuslardan vazgeçti
Editör: Nihat Çarboğa
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Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe düğümü centilmenlik anlaşmasıyla çözüldü.

KYLİAN MBAPPE, PSG'DEKİ 100 MİLYON EUROLUK BONUSLARDAN VAZGEÇTİ

Fransız ekibi yıldız futbolcuyla sözleşme yenilemek istemiş ancak Mbappe bu teklifi reddetmişti. Sezon öncesi Japonya kampına götürülmeyen oyuncuyla kulüp arasındaki problem, taraflar arasında yapılan yeni bir anlaşmayla çözüldü.

Kylian Mbappe, PSG'deki 100 milyon euroluk bonuslardan vazgeçti - Resim : 1

L'Equipe gazetesinin haberine göre, Paris Saint-Germain ile Mbappe arasında centilmenlik anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcu bu sezon kazanması muhtemel 100 milyon euro'nun üzerindeki bonuslardan vazgeçti.

2024 yazında Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı konuşuluyor. Öte yandan iddiaya göre Liverpool da transfer yarışına ortak olabilir.

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# Mbappe # psg
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