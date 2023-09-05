Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 şehirde 625 personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı ilanlarına başladı. İŞKUR'un Toplum Yararı Programları kapsamında yayınlanan bu ilanlara göre, 8 farklı şehirde 625 TYP personeli alımı yapılacağı duyuruldu

KYK YURTLARINA TYP PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri'nde mevcut personel eksikliklerini gidermek amacıyla 8 farklı şehirde işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, KYK Yurtları'nda görevlendirilmek üzere yapılacak.

İŞKUR üzerinde gelmiş olan duyuruya göre Eylül ayı için 8 Şehir ilan yayımladı. Söz konusu duyuruya göre toplamda 625 TYP personel alımı yapılacak. Personel Alımı yapılacak güncel şehir listesi şöyle;

• Aksaray

• Adana

• Giresun

• Burdur

• Sakarya

• Denizli

• Mersin

• Diyarbakır

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