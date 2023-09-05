Güvenlik görevlisinden örnek davranış! 500 bin lirayı sahibine iade etti

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Şanlı’nın (41) hesabına cumartesi gecesi 500 bin lira para gönderildi. Sabah saatlerinde Şanlı’yı arayan bir kişi, yanlışlıkla yolladığı parayı geri göndermesini istedi. Banka ile irtibata geçen güvenlik görevlisi, şahsın doğru söylediğini teyit edince parayı sahibine iade etti.



Orhan Şanlı bir kişinin kendini arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini şu ifadelerle açıkladı:

- Sabah 05.30 gibi arkadaş beni arayarak yanlışlıkla para gönderdiğini söyledi. Kendisine hafta sonu olduğu için işlem yapamayacağım gerekçesiyle parayı gönderemeyeceğimi söyledim herhangi bir sıkıntı olmasın diye

- Şu ana kadar haram yemedik, inşallah bundan sonra da yemek nasip olmaz. İnsanlık, vatandaşlık görevimizi yaptık

Şanlı, parayı geri göndereceğini söylediğinde şahsın çok sevindiğini anlattı: