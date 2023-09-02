Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti

Transferin son günlerine yaklaşılırken transfer çalışmalarını sürdüren Liverpool orta saha oyuncularının hemen hemen hepsini kaybederken orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyordu. O takviyeyi Bayern München'de bulan Liverpool Ryan Gravenberch'i kadrosuna kattı.

Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti
Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti
Editör: Nihat Çarboğa
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Transferin son günlerine yaklaşılırken transfer çalışmalarını sürdüren Liverpool orta saha oyuncularının hemen hemen hepsini kaybederken orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyordu.

LİVERPOOL, BAYERN MÜNİH'TEN RYAN GRAVENBERCH'İ TRANSFER ETTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı.

Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

Liverpool, Bayern Münih'ten Ryan Gravenberch'i transfer etti - Resim : 1

İngiltere basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ajax altyapısında yetişen Gravenberch, geçen sezon Bayern Münih'e imza atmıştı. Münih ekibinde 34 maçta forma giyen genç oyuncu, bir gol kaydetti.

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# liverpool # Gravenberch
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