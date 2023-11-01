Manchester United'da Zinedine Zidane Sesleri!

Real Madrid'de 2 ayrı dönem çalışan Zinedine Zidane, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Real Madrid'de ilk döneminde 149 resmi maçta takımın başında olan Zinedine Zidane bu karşılaşmalarda 2.30 puan ortalaması tutturmuştu. İkinci döneminde ise 114 resmi karşılaşmada takımın başında olan Zinedine Zidane, 2,04 puan ortalaması tutturdu.