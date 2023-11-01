Manchester United'da Zinedine Zidane Sesleri!
Zinedine Zidane, 2021 yılında yaptığı bir röportajda ingilizcesinin çok iyi olmadığını bu yüzden Manchester United'ın başına geçmeyeceğini söylemişti. Bu röportajın ardından İngiliz devi Erik ten Hag'ı takımın başına getirmişti.
Real Madrid'de 2 ayrı dönem çalışan Zinedine Zidane, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.
Real Madrid'de ilk döneminde 149 resmi maçta takımın başında olan Zinedine Zidane bu karşılaşmalarda 2.30 puan ortalaması tutturmuştu. İkinci döneminde ise 114 resmi karşılaşmada takımın başında olan Zinedine Zidane, 2,04 puan ortalaması tutturdu.