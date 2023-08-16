Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili itirafta bulundu. Linnes Galatasaray ile oynayacakları maçlar için açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalar...

Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!
Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı
Editör: Nihat Çarboğa

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili itirafta bulundu. Linnes Galatasaray ile oynayacakları maçlar için açıklamalarda bulundu.

                                        MARTİN LİNNES'TEN GALATASARAY İTİRAFI

Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı! - Resim : 1

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanında güncel durumGalatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanında güncel durumSpor

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti.

Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, sarı kırmızılı takımla 146 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.

# Martin Linnes
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