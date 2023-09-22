Martin Odegaard'dan Arsenal'e 5 yıllık imza

Arsenal, Norveçli orta saha Martin Odegaard'ın söleşmesini 2028 yazına kadar uzattı.Norveçli ofansif orta saha Arsenal'e 5 yıllık imza attı.İşte detaylar...

Martin Odegaard'dan Arsenal'e 5 yıllık imza
Martin Odegaard'dan Arsenal'e 5 yıllık imza
Editör: Nihat Çarboğa

Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard geleceğini İngiliz ekibine teslim etti.

MARTİN ODEGAARD'DAN ARSENAL'E 5 YILLIK İMZA

İngiliz ekibi 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzattı. The Athletic, Londra ekibine 5 yıllık imza atan Odegaard'ın yeni kontratıyla takımda en fazla kazanan oyuncu olduğunu yazdı.

Martin Odegaard'dan Arsenal'e 5 yıllık imza - Resim : 1

Arsenal'ın Real Madrid'den 35 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Odegaard kırmızı-beyazlı formayla bugüne kadar 112 maça çıktı ve 27 gol atıp 14 asist yaptı.

Premier Lig temsilcisinin kaptanlığını da yapan Odegaard imza töreninde, "Benim hikayem biraz farklı, 16 yaşımdan beri çeşitli kulüplerde dolaştım. Burada ilk günden itibaren evimde hissettim. Artık eminim, burası benim evim." ifadelerini kullandı.

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