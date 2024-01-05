Mauro Icardi Ne Zaman Oynayacak? Icardi'nin Sağlık Durumu Nasıl?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Büyük bir heyecana sahne olan ligde 17 hafta geride kalırken 44'er puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray ligin zirvesinde yer alıyor.

Ligde kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verilirken geçen sezonun ardından bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'a, dünyaca ünlü yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi'nin son oynanan Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe neticesinde yüz kemiklerinde kırık olduğu ve bir süre oynamamasına karar verildiği duyuruldu.

Icardi'nin Sağlık Durumu Nasıl?

Galatasaray'ın sezon başında Fransa ekiplerinden PSG'den bonservisiyle transfer ettiği Mauro Icardi, bu sezon ligde şu ana kadar oynadığı 17 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde de golleriyle ön plana çıkan yıldız oyuncu burada da oynadığı 10 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Sezona başarılı bir giriş yapan Arjantinli golcü, sarı-kırmızılıların 9. haftada oynadığı Beşiktaş derbisinde aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve sonraki maçlarda sahaya iğne ile çıkmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü eski performansına kavuşamayan Mauro Icardi, lige verilen aranın ardından takımın gerçekleştirdiği son antrenmanlarda da yer almadı.

Galatasaray'dan Icardi'nin sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirmede, yıldız futbolcunun yüz kemiklerinde kırık oluştuğu ifade edildi. Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildi.

Mauro Icardi Ne Zaman Oynayacak?

Galatasaray'dan Icardi'nin sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi, 7 Ocak Pazar günü oynanacak Konyaspor maçı ve 11 Ocak Perşembe günü oynanacak Sivasspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Travmanın 20. günü 13 Ocak Cumartesi gününe denk gelirken Icardi'nin 15 Ocak Pazartesi günkü Kayserispor maçında maskeyle de olsa oynayabileceği düşünülüyor. Arjantinli golcü, bu maçta da forma giyememesi halinde tedavisine devam edildikten sonra 21 Ocak Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Şampiyonlukta Büyük Pay Sahibi Olmuştu

Geçtiğimiz sezon başında PSG'den 1 yıllığına kiralanan Mauro Icardi, geçen sezon ligde oynadığı 24 maçta attığı 22 gol ve yaptığı 7 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Şampiyonluğun ardından yeni sezonda yapılacak transferlerde de uzun süre gündemin ilk sırasında yer alan Mauro Icardi, PSG ile yapılan uzun pazarlıkların neticesinde temmuz ayının son günlerinde 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Icardi, Galatasaray'dan her bir futbol sezonu için net 6 milyon euro maaş kazanıyor. Icardi, Galatasaray'ın sponsorların da ekstra 4 milyon euro ücret alıyor.