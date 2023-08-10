Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme turunda Tirana'yı eleyen Beşiktaş'ın 3.ön eleme turundaki rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu.İlk maç bugün Bakü'de oynanacak.Rövanşı önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak.İlk 11'ler tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, bu akşam galip gelip 17 Ağustos Perşembe günü sahasındaki maça daha rahat ve avantajlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Kara Kartal’da bu akşamki mücadelede gözler, takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’da olacak. Formda yıldız, atacağı gollerle Beşiktaş’a tur kapısını aralamaya çalışacak.

NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam Neftçi Arena’da oynanacak Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak ve Haber Global'den şifresiz ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Maçta Avusturyalı hakem Lukas Fahndrich düdük çalacak.

NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Neftçi Bakü: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş: Mert, Rosier, Onana, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

AVRUPA'DA 233.RANDEVU

Siyah-Beyazlı futbol takımı bu akşam Neftçi Bakü karşısında Avrupa kupalarında 233. maçını oynayacak. Kartal, daha önce çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

ANTE REBİC SÜRE ALABİLİR

UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan start veren Kartal, bu turda Arnavutluk ekibi Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla geçerek bir üst tura yükselmişti. Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile fiziksel olarak henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, Azerbaycan temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Şenol Güneş’in şans vermesi halinde yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Siyah Beyazlılar için top koşturmuş olacak.