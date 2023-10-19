Neymar Ameliyat Olacak

Al-Hilal Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Neymar'ın ameliyat olacağını açıkladı.İşte detaylar...

Neymar Ameliyat Olacak
Neymar Ameliyat Olacak
Editör: Nihat Çarboğa

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.

Neymar Ameliyat Olacak

Kulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'den yapılan açıklamada, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünde yırtık tespit edilen 31 yaşındaki oyuncunun ameliyat edileceği belirtildi.

Neymar Ameliyat Olacak - Resim : 1

Sezon başında 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'den (PSG) Suudi Arabistan ekibine transfer olan Neymar, yeni takımında 5 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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# neymar # brezilya
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