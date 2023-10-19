Hafta sonu derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da yerli oyuncuların formu üst düzeyde. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın formu sarı-kırmızılı camiayı oldukça memnun etti, yönetim de her iki oyuncuyu ödüllendirmek için harekete geçti.

Galatasaray'da Kerem ve Abdulkerim'e Zam

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre geçen yıl yıllık ücreti 20 milyon liraya çıkarılan Kerem Aktürkoğlu'na yine zam yapılacak. Kur artışını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun maaşını 30 milyon liraya çıkaracak. Ayrıca bonuslarla beraber 24 yaşındaki oyuncunun kazancı 40 milyon liraya yükselebilecek. Bu da Kerem için bir itici güç olacak.

Yine bu sezon 19.5 milyon alacak olan Abdülkerim’e de hatırı sayılır bir zam yapılacak. Galatasaray’da ve Milli Takım’da gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun da yıllık ücreti 30 milyon liraya yükseltilecek.