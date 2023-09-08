Nicolas Pepe Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişili oyuncusu Nicolas Pepe'yle anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu özel uçakla TSİ 04:40'ta İstanbul'a geldi.

NİCOLAS PEPE TRABZONSPOR İÇİN GELDİ!

Bordo mavili kulübün Pepe'yle 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı öğrenilirken yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

UÇAKTA İLK AÇIKLAMA

İki kulübün anlaşmaya varmasının ardından Pepe, gönderilen özel uçakla yola çıktı. Pepe uçaktan yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

"Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon"

NICOLAS PEPE KİMDİR?

Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.