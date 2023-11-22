Olaylı Maçta Kazanan Arjantin! Messi Takımını Sahadan Çekti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 6. haftasında Brezilya - Arjantin maçı çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Polisin Arjantinli taraftarlara müdahalesi üzerine Messi takımı sahadan çekti. Mücadele gecikmeli başladı.

Olaylı Maçta Kazanan Arjantin! Messi Takımını Sahadan Çekti
Olaylı Maçta Kazanan Arjantin!

Maracana Stadı'nda Brezilya milli marşı okunurken tribünler karıştı. Brezilya'da polis Arjantinli taraftarların olduğu bölüme girdi. Olaylar büyüdü, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi takım arkadaşlarını yanına alarak soyunma odasına gitti. Tribündeki olayların durmasıyla Arjantin sahaya döndü. Gecikmeli başlayan mücadeleden Arjantin, Otamendi'nin 63. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı. Brezilya'da Joelinton 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Messi, "Soyunma odasına gitmemiz gerekiyordu çünkü bir trajedi yaşanabilirdi. Her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu." dedi.

Bu sonuçla Arjantin puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken tarihinde ilk defa Dünya Kupası Elemeleri'nde ev sahibi olduğu bir maçı kaybeden Brezilya 7 puanda kaldı.

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# Arjantin # brezilya
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