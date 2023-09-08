PDFK'dan Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin sevkleri hakkındaki kararlarını açıkladı.

PDFK'DAN BEŞİKTAŞ VE AHMET NUR ÇEBİ'YE CEZA

PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü deplasmanında yapılan çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon ilk kez yapılması sebebiyle ihtar cezası aldığı ve Galatasaray Kulübü'nün Gaziantep FK deplasmanında merdiven boşluklarının ikinci kez boş bırakılmaması sebebiyle 105 bin TL, yaşanan saha olayları sebebiyle de 224 bin TL para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.