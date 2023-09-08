Felipe Melo 40 yaşında sözleşmesini uzattı

Galatasaray'daki performansıyla taraftarlarının gönlünde taht kuran isimlerden Felipe Melo, 40 yaşında bulunduğu kulüp olan Brezilya ekibi Fluminense ile sözleşmesini yeniledi.İşte detaylar...

Felipe Melo 40 yaşında sözleşmesini uzattı
Felipe Melo 40 yaşında sözleşmesini uzattı
Editör: Nihat Çarboğa
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Felipe Melo 40 yaşında Fluminense ile olan sözleşmesini uzattı.

FELİPE MELO 40 YAŞINDA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Brezilya kulübünden yapılan açıklamada 40 yaşındaki Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 Aralık ayına kadar uzatıldığı açıklandı. İmzanın ardından açıklama yapan Melo, "Geçen yıl sakatlıklar nedeniyle takıma yeteri kadar yardım edemedim ama bu yıl daha iyi olacağını biliyorum. 1 yıl daha burada olacağım için çok ama çok mutluyum" diye konuştu.

Felipe Melo 40 yaşında sözleşmesini uzattı - Resim : 1

Felipe Melo geçen yıl Pamleiras'tan Fluminense'ye transfer olmuş ve çıktığı toplam 37 maçta 2 gol kaydetmişti.

Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Felipe Melo, 3 de Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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