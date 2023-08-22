Pep Guardiola'dan kötü haber, sahalardan uzak kalacak! Guardiola yerine kim görev alacak?

Manchester City, Teknik Direktör Pep Guardiola’nın sırtındaki problem nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

Pep Guardiola'dan kötü haber, sahalardan uzak kalacak! Guardiola yerine kim görev alacak?
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, sırtındaki problem nedeniyle bir operasyon geçirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Pep Guardiola, sırtındaki problem nedeniyle bugün bir operasyon geçirdi. Manchester City'deki oyuncular Pep'e acil şifalar diliyor ve onu yakında Manchester'ın başında tekrardan görmeyi dört gözle bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

GUARDİOLA YERİNE KİM GÖREV ALACAK?

Guardiola'nın, eylül ayının ortasındaki milli maç arasına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Pep Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo, takımın başında bulunacak.

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