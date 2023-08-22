Fenerbahçe'nin rakibi Twente'den 2'de 2!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki rakibi olan Twente, Eredivisie'nin 2. haftasında PEC Zwolle'yi ağırladı.De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin rakibi Twente'den 2'de 2!
Fenerbahçe'nin rakibi Twente'den 2'de 2!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Sarı-lacivertliler'in rakibi Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michal Sadilek, 76. dakikada Sem Steijn ve 90+4. dakikada Jasper Schendelaar (kendi kalesine) kaydetti.

Fenerbahçe'nin rakibi Twente'den 2'de 2! - Resim : 1

PEC Zwolle'nin tek golünü ise 33. dakikada penaltıdan Ferdy Druijf kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Twente, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftadır puan alamayan Zwolle ise ligde 15. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Twente, deplasmanda Volendam ile karşılaşacak. PEC Zwolle ise evinde Utrecht'i konuk edecek.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Çok Okunanlar
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Öne Çıkanlar "Vatandaşı Fakirleştirerek Enflasyonla Mücadele Edilmez!" "Vatandaşı Fakirleştirerek Enflasyonla Mücadele Edilmez!" Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif! Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!