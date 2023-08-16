Rashica Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılardan Galatasaray'a transfer çalımı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı başlarken transferde de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan, sarı-kırmızılıların bu sene de kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Milot Rashica, Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferini bir türlü sonuçlandıramadığı Rashica için Beşiktaş devreye girmişti.

Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Norwich City ile anlaşma sağlamasının ardından Kosovalı futbolcuyu da ikna etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Transferde Rashica bombasını patlatan Beşiktaş, transfere ilişkin resmi açıklama da yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City FC ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

RASHICA İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ!

Beşiktaş'la anlaşan Milot Rashica, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Rashica'yı siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ve kulüp yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Rashica, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Rashica, Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçta 6 gole imza attı.