Siyah-Beyazlılarda Elneny Sürprizi! Muhammed Elneny Beşiktaş'a Dönebilir!

Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Muhammed Elneny’nin siyah beyazlı renklere dönme ihtimali doğdu.

Geri Dönmek İstiyor

2019-20 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansı hafızalardaki tazeliğini koruyan Mısırlı oyuncu yeniden siyah beyazlı formayı giymek istiyor.

Toplam sekiz sezon ter döktüğü Arsenal’de bu sezon sadece üç maçta toplam 12 dakika süre alabilen ve Londra ekibinde çok mutsuz olan 31 yaşındaki oyuncu, menajerine Beşiktaş’la anlaşması için talimat verdi.

Seçimi Bekliyor

Transferi gerçekleşirse Beşiktaş’a bedelsiz olarak gelecek olan tecrübeli oyuncunun geri dönüşü yeni yönetimin döneminde gerçekleşmiş olacak. Elneny ve menajeri görüşmelerin başlaması için 3 Aralık’ta yapılacak seçimi bekliyor.

Afrika Kupası'na Gidenlerin Sayısı 9 Olacak

Öte yandan Elneny’nin transfer gerçekleşirse Beşiktaş’tan Afrika Kupası’na gidecek olan futbolcu sayısı dokuza yükselecek.

Elneny'nin Performansı

Elneny, Arsenal formasıyla çıktığı 158 maçta 6 gol attı, 10 da asist yaptı. Mısırlı yıldız Beşiktaş'ta ise 36 maça çıkıp 1 gol atıp 4 asist katkısı yapmıştı.