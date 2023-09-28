Suudi Arabistan, Futbolu Domine Etmeye Devam Ediyor! Suudi Pro League Şimdi de Hakemleri Transfer Edecek

Yaz transfer döneminde gerçekleştirilen transferlerle gündemde olan Suudi Arabistan, gündemine şimdi de yabancı hakem transferini aldı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan, Futbolu Domine Etmeye Devam Ediyor! Suudi Pro League Şimdi de Hakemleri Transfer Edecek
Suudi Arabistan, futbolu domine etmeye devam ediyor! Suudi Pro Leagueşimdide hakemleri transfer edecek
Editör: Nihat Çarboğa
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Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler başta olmak üzere birçok ligdeki uluslararası hakem ile Suudi Arabistan'da görev yapıp yapamayacağı yönünde görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Şimdide Hakemleri Transfer Edecek

İlk etapta Suudi Arabistan Ligi'nin gelişimi için hakemlerin 6-12 ay arasında görev yapmasının planlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Futbolu Domine Etmeye Devam Ediyor! Suudi Pro League Şimdi de Hakemleri Transfer Edecek - Resim : 1

Ayrıca Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ila 300 bin sterin arasında kazandığı fakat Suudi Arabistan'da bu paraların daha fazlasını kazanabilecekleri aktarıldı.

Tek Maçlık Görev Yapabiliyorlar

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu aldığı kararla, farklı bir ülkeden gelen hakemin Suudi Arabistan'da tek maç yönetebilme hakkını ortaya çıkarmıştı.

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