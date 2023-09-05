Suudi Arabistan'dan Salah'a 230 milyon euro teklif
Suudi Arabistan yaz transfer döneminde Avrupa'dan sayısız yıldızı kadrsouna kattı.Şimdide sıra Liverpool'un efsanesi Muhammed Salah'a geldi.Salah için kulübü Liverpool'a olağanüstü bir teklif yapan Araplar Salah'ı kararsız bıraktılar.İşte o rekor teklif...
Yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan Ligi ekipleri futbol tarihine damga vurmaya hazırlanıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN SALAH'A 230 MİLYON EURO TEKLİF
Al-Ittihad, Muhammed Salah için Liverpool'a bonservis rekorunu kıracak bir teklifle geliyor.
TAM 230 MİLYON EURO
Inews'in haberine göre önceki günlerde Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah için yaptığı 175 milyon euro'luk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapacağıni iddia etti.
Haberin devamında ise Al-Ittihad'ın yapacağı teklifin Neymar'a ait olan 222 milyon euro'luk bonservis rekorunu kırarak 230 milyonluk bir teklif yapacağını söyledi.
4 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Liverpool formasıyla 4 resmi maçta forma giyen Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.