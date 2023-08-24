Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sinop’ta başlıyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası öncesi genç sporcular için tekne turu...

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sinop’ta başlıyor
Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası
Editör: Süleyman Daban
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Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası öncesi genç sporcular için tekne turu yapıldı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası 24-26 Ağustos tarihleri arasında Sinop’un Boyabat ilçesinde gerçekleşecek. Boyabat - Durağan karayolu Daylı köyü mevkiinde yapılacak şampiyona öncesi sporcular Sinop’ta bir araya geldi.
Sporcular, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aşıklar Caddesi’nde düzenlenen törene katıldılar. Saygı duruşu ile başlayan tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören sonrası sporcular kendileri için kiralanan gezi teknelerine binerek deniz turu gerçekleştirdi. 3 gün sürecek şampiyonada 17 ilden 170 sporcu, 20 hakem, 2 federasyon temsilcisi, 17 antrenör ve idareci katılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası # Sinop
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