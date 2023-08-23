Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı
Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör: Süleyman Daban
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Rapid Giuleşti Stadı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktiksel çift kale çalışmayla tamamlandı.
Öte yandan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenman öncesi Şenol Güneş'le bir araya geldi. Güneş ve Lucescu birbirlerine başarılar diledi.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında, yarın saat 20.00’de Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # Dinamo Kiev
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